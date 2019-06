MOTOGP. Petrucci, sono lacrime di gioia: che trionfo al Mugello

Fantastica vittoria, la prima in carriera, di Danilo Petrucci. Il pilota della Honda trionfa sul circuito del Mugello, lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il Gran Premio d’Italia non dice bene a Valentino Rossi, costretto al ritiro dopo una caduta. La classifica vede Marquez allungare a + 12 su Dovizioso.

