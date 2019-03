MotoGp Qatar, è di Vinales la prima pole dell’anno. Flop Rossi: solo 14esimo

La prima pole della stagione in MotoGp porta la firma di Maverick Vinales. In Qatar, sul circuito di Losail, il pilota della Yamaha ha girato in 1’53”546. Alle sue spalle Andrea Dovizioso (Ducati), quindi il campione del mondo in carica Marc Marquez (Honda).

Male, malissimo Valentino Rossi, che non è riuscito neppure a qualificarsi per la Q2 e sarà costretto a partire soltanto dalla 14a posizione.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: