MotoGP, Quartararo in pole in Thailandia: Rossi cade, partirà nono

Fabio Quartararo in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Il francese della Yamaha ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica, completando il giro del tracciato di Buriram in 1’29”719 e conquistando la prima posizione in griglia per la quarta volta in stagione.

Seconda posizione per un altro pilota Yamaha (ma con moto ufficiale), Maverick Vinales, staccato di 106 millesimi, mentre terzo tempo per Marc Marquez, con due decimi di ritardo. Il campione spagnolo della Honda si è reso anche protagonista di una caduta nell’ultimo tentativo.

Caduta anche per Valentino Rossi, che si è dovuto accontentare del nono tempo. Quarta posizione per Morbidelli, in seconda fila anche Petrucci quinto. Terza fila per Dovizioso, settimo con la sua Ducati. Domani il via al GP alle 9 italiane.