MotoGp, Vinales in pole a Misano: in seconda fila Rossi e Bagnaia

Qualifiche positive per il Dottore e per il pilota torinese, nono tempo per Dovizioso

In MotoGp, al Gran Premio di San Marino a Misano, pole position per Maverick Vinales con il tempo di 1.31.411. Il pilota della Yamaha ha bruciato tutti, precedendo di oltre tre decimi Morbidelli e Quartararo, che partiranno con lui dalla prima fila.

Quarto tempo per Rossi, in seconda fila con Miller e Bagnaia. Per il Dottore un ritardo di 466 millesimi dal compagno di scuderia, più ampio il gap per Miller e Bagnaia, distanziati di oltre sei decimi.

Soltanto nono tempo per Dovizioso, che ha accusato un gap di 773 millesimi dal poleman ed è stato preceduto anche da Rins e Mir. Decimo tempo, invece, per Zarco. Eliminato in Q1 Petrucci, che partirà dalla tredicesima posizione in griglia.