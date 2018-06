Risparmio del tempo, grande competenza e aggiornamento costante sulle norme: è questo che garantisce da trentuno anni l’agenzia Motorhola che ha la sua storica sede in corso Unione Sovietica 415/A a Torino e da lì non si è mai mossa. Patrizia Poli e il suo staff si occupano di tutto quello che ruota attorno al mondo degli autoveicoli e dei motoveicoli: duplicati della patente, bolli auto, conversione di patenti estere e di ogni altri tipo di patente, immatricolazione di veicoli in arrivo dall’estero e passaggi di proprietà, immatricolazioni e reimmatricolazioni veicoli in Italia, patenti internazionali, collaudi e prenotazione di collaudi per autoveicoli, cambi di indirizzo e passaggi di proprietà.

E ovviamente anche dei rinnovi delle patenti:

«Almeno una volta alla settimana abbiamo la presenza fissa di un medico abilitato in sede – spiega la signora Patrizia – e quindi basta prenotare per poter sostenere l’esame. Una volta fatto quello, in un paio di giorni al massimo arriva il rinnovo, perché una delle nostre missioni primarie è quella di seguire tutte le pratiche senza che il cliente debba sfinirsi visitando uffici su uffici. Negli anni ci siamo costruiti una credibilità, andiamo avanti così».

Motorhola è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato 9-19.

Contatti: 011.6193795.