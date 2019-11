MOTORI. F1, vince Verstappen dopo una gara pazza. MotoGP, trionfa Marquez

In Brasile è disastro Ferrari: Leclerc e Vettel fuori dopo un contatto a pochi giri dal termine. A Valencia dodicesimo trionfo in stagione per lo spagnolo della Honda

Dopo un clamoroso GP del Brasile è Max Verstappen a salire sul gradino più alto del podio, chiudendo davanti a Gasly su Toro Rosso ed Hamilton. Il britannico è stato però penalizzato di 5 secondi per un contatto che ha danneggiato la gara di Albon proprio a 2 giri dalla fine: ne trae vantaggio Sainz, su McLaren, che sale quindi in terza posizione. Grande gara anche per l’Alfa Romeo, con Raikkonen quarto e l’italiano Giovinazzi quinto. Disastro Ferrari, con Vettel e Leclerc a contatto a pochi giri dalla fine della gara mentre erano in lotta per la quarta piazza.

MOTOGP, VINCE ANCORA MARQUEZ

L’ultima gara della MotoGP invece ha visto vittorioso ancora una volta Marc Marquez, davanti a Quartararo. Terzo classificato Miller, mentre chiude quarto Dovizioso. Quinto Rins, seguito da Vinales e Mir. E’ ottavo Rossi. Ha chiuso invece 13° Lorenzo, alla sua ultima gara in carriera, su Honda.