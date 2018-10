“Movement Festival”, arresti per spaccio droga e vendita superalcolici

Ammenda di quattromila euro per l'organizzatore dell'evento. Denunce anche per traffico di stupefacenti e per furto

Superalcolici che, nonostante il divieto, venivano venduti e circolavano liberamente tra il pubblico del Movement Torino Music Festival, rassegna di musica elettronica ospitata nei padiglioni del Lingotto Fiere il 12 e il 13 ottobre. Per questo motivo l’organizzatore dell’evento è stato multato dalla divisione amministrativa della questura per quattromila euro. Alle varie operazioni hanno preso parte in tutto un centinaio di operatori di polizia tra personale della squadra mobile e di diversi commissariati.

ARRESTATI TRE PUSHER

Si tratta soltanto di una parte del bilancio degli interventi della polizia al “Movement” in materia di sicurezza e di contrasto agli episodi di criminalità. Due italiani di 21 anni sono stati arrestati per spaccio (in momenti diversi) e un terzo pusher, italiano, 29 anni, è stato denunciato. Un 23enne è stato sanzionato per il possesso di hashish. Recuperati e messi sotto sequestro (a carico di ignoti) una decina di grammi di stupefacente.

DENUNCIATO MINORENNE PER FURTO

Denuncia anche per un minorenne che aveva sottratto uno smartphone a un ragazzo e gli aveva chiesto cinquanta euro per restituirglielo. Gli agenti, informati dal derubato, sono intervenuti al momento dello scambio.