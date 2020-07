Movida, ora il Comune rilancia: «Arriva anche la notte bianca»

La sperimentazione della pedonalizzazione del lungo Po Cadorna non si fermerà nonostante il mezzo insuccesso dell’ultimo weekend (con riferimento al caos di sabato) e le proteste dell’associazione piazza Vittorio Veneto, riportate ieri sul nostro giornale. Il via libera è arrivato nella tarda serata di martedì al termine dell’incontro virtuale del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Palomba e dalla Città di Torino. Niente dietrofront: si procederà, dunque, fino alla fine del mese di luglio (per altri tre fine settimana) con un prolungamento della sperimentazione che al momento non riguarderà via Pescatore, via Maria Vittoria e lungo Po Diaz.

In aggiunta il progetto vedrà una novità: una notte bianca in programma per domenica 19 luglio, di concerto con la Circoscrizione 1 e il suo presidente, Massimo Guerrini.

