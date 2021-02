Movida a Torino, sospesi per 5 giorni quattro locali in zona Santa Giulia

Quattro esercizi chiusi per cinque giorni a Torino, in zona Santa Giulia, per il mancato rispetto delle norme anti Covid nella zona della movida.

I CONTROLLI

E’ accaduto la sera del 5 febbraio, dopo le numerose segnalazioni alla Questura di assembramenti in zona. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato circa 200 persone intente a consumare bevande, nonostante i divieti. E’ partito, dunque, un controllo dei locali aperti: un bar ed un minimarket in via Cesare Balbo ed altre due attività commerciali in via Santa Giulia e via Vanchiglia.

SANZIONATI QUATTRO ESERCIZI

Gli agenti della PAS hanno sanzionato quindi quattro esercizi commerciali rimasti aperti oltre le 22 con cinque giorni di chiusura dell’attività. Uno di questi, in particolare, aveva presentato telematicamente la scia per inizio attività mercoledì scorso ma già nella serata di venerdì aveva alzato le serrande sprovvisto di licenza.

CITTADINO BENGALESE NEI GUAI, LOCALE CHIUSO GIA’ 4 VOLTE

Altro sanzionato è un cittadino bengalese, titolare di tre attività commerciali interessate dalla “movida” cittadina, leader nel suo settore. L’uomo era già noto agli agenti in quanto tutti i suoi locali erano già stati sanzionati per plurime violazioni. Era sistematico il mancato rispetto degli orari di chiusura riscontrato non solo in questa occasione ma anche un anno fa e lo scorso gennaio 2021 in due diverse occasioni. Il locale in via Cesare Balbo è stato quindi chiuso in quattro diverse occasioni nel giro di un anno.

Un altro locale di proprietà dello stesso titolare è stato sanzionato per aver venduto bevande alcoliche da asporto nell’alimentari di via Po dopo le 21. Inizialmente vengono disposti due giorni di sospensione dell’esercizio per poi passare a 5 giorni a causa della recidiva. Poco tempo dopo, nel mese di settembre, lo straniero viene sanzionato per non aver garantito la distanza di sicurezza all’interno del bar in via Rossini e per aver somministrato bevande alcoliche a soggetti minori di 18 anni. Per tale ragione viene quindi colpito da sospensione prefettizia della durata di 15 giorni.