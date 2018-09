Pompieri al lavoro per recuperare il bovino. Sul posto la squadra del distaccamento di Pinerolo

L'intervento nei pressi del lago di Laux, in Val Chisone

Un intervento per recuperare una mucca rimasta ferita fra le montagne della Val Chisone, in provincia di Torino, è in corso da parte dei vigili del fuoco.

La località si trova nei pressi del lago di Laux, nel territorio del Comune di Fenestrelle. Sul posto è giunta una squadra da Pinerolo. E’ stato inviato anche un elicottero.