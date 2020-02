Come mucche davanti al fuoco

La reazione collettiva davanti al coronavirus Covid 19 è allucinante. In Italia non facevamo una piega di fronte a 11mila morti all’anno di polmonite, e oggi svuotiamo i supermercati per un virus che finora ha contagiato 322 persone e ha fatto 11 morti. Nella stessa Cina, da dove è partito, il Covid ha contagiato 77mila persone (lo zerovirgola di una popolazione di 1,4 miliardi) facendo 2600 morti (3% dei contagi). Sono numeri. E per niente apocalittici. Per questo è stupefacente l’isteria che ha colto il mondo, governi compresi, in una gara a cautelarsi, isolare, vietare, respingere, chiudere, mettere in quarantena, disdire. La Cina, che cresceva del 6,5 % all’anno, perderà il 2% ma l’Italia, che già stava male, andrà in recessione cupa. Eppure questo alla gente sembra non interessi. Sono tutti bovinamente terrorizzati, come mandrie davanti alla prateria in fiamme. Svuotano i supermercati, accaparrano mascherine e amuchine, si barricano in casa, trovano normale che si blocchi tutto, scuole, strade, cinema, teatri, stadi, luoghi d’aggregazione, che si tengano intere province in quarantena, manco ci fosse la peste. E per cosa? 11 morti. I media che ci guazzano pagheranno il conto, ma sarà tardi. Sono razionalmente alieno a dar retta ai complottisti che indicano in Soros l’architetto di un piano per affossare col virus l’economia italiana: abbiamo (avevamo) ben poco da affossare. Ma intanto le disdette per il turismo arrivano a valanga, abbiamo il terziario quasi fermo, le strade ed i negozi vuoti, la classe imprenditoriale disperata. Ce ne rendiamo conto? 11mila morti di polmonite e noi manco una piega, poi per 11 morti di Covid il terrore. L’oma pà tuti i giòbia.

collino@cronacaqui.it