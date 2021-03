Muffa su limoni e mandarini in vendita al mercato di Porta Palazzo: sequestrati e distrutti 250 chili di agrumi

Limoni e mandarini con evidenti tracce di muffe: erano esposti su una bancarella del mercato di Porta Palazzo a Torino, per essere venduti. E lì sono stati notati dagli agenti della polizia municipale del capoluogo piemontese, prontamente intervenuti.

DENUNCIATO IL COMMERCIANTE

Duecentocinquanta chili di agrumi, in particolare, apparivano visibilmente custoditi in cattivo stato di conservazione. Per questo sono stati sequestrati dai “civich” che hanno anche denunciato il titolare dell’attività commerciale, un esercente di 35 anni di nazionalità marocchina. La merce, tra cui 72 limoni e 184 mandarini, è stata distrutta.