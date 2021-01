Multa per la partita all’oratorio: il parroco invoca il Concordato

Oltre 500 euro di multa al parroco del Duomo di Santa Maria Assunta per le partite di calcio in oratorio e la conseguente violazione delle norme anti covid. Ora il sacerdote si è affidato ai legali e ha presentato ricorso al prefetto di Torino, tirando in ballo anche i Patti Lateranensi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa.

La sanzione è stata elevata dagli agenti della polizia locale di Chivasso. Gli episodi risalgono a novembre e dicembre, quando il Piemonte era in zona rossa e quindi non era consentito alcun tipo di assembramento. Le partite, del tutto amatoriali, le stavano giocando alcuni ragazzi che frequentano il catechismo durante la pausa tra la lezione a la Messa.

