Multe ai proprietari dei terreni: i rom abbandonano il Villaretto

Il timore di un nuovo campo nomadi improvvisato è durato lo spazio di pochi giorni. Dopo la denuncia dei residenti del Villaretto, la polizia municipale ha provveduto a verificare l’occupazione rom tra strada Cuorgnè e strada Molino. L’insediamento, che comprendeva 70 persone, tra 18 roulotte e 25 veicoli, era sorto a fine febbraio su un terreno la cui destinazione d’uso è prevalentemente agricola. I due terreni, però, sono risultati di proprietà privata. E dopo diversi accertamenti, a seguito di appostamenti e verifiche, è emerso che i nomadi si erano insediati con il consenso dei proprietari del terreni. Pertanto nelle scorse ore, anche a seguito della denuncia di Torino Cronaca, i vigili hanno sanzionato due persone, diffidandoli al proseguo dell’attività abusiva sui terreni.

L’intervento ha innescato lo spontaneo allontanamento dei nomadi che hanno lasciato l’area, rendendo vano lo sgombero programmato per il giorno successivo. I vigili hanno contestato due violazioni amministrative ai proprietari dei terreni, una donna di 60 anni e un uomo di 31, italiani, per un importo complessivo di 4mila euro. «Come Circoscrizione 6 ci siamo attivati subito – spiega la presidente, Carlotta Salerno -, È facile che camminanti ed ex abitanti di via Germagnano cerchino zone dove insediarsi. L’obiettivo è tenere d’occhio sia le aree pubbliche che quelle private».