MULTIMARCA NAVIGARE-IDEE REGALO DI NATALE PER TUTTE LE TASCHE, LA QUALITÀ È GARANTITA

Panico da regali di Natale? Nessun problema, perché da Multimarca Navigare ci sono tante idee per tutti i gusti e per tutte le tasche. Il negozio di via San Donato, appuntamento fisso non sono per i clienti del quartiere, ha pronto un allestimento completo con il meglio per la stagione invernale e non solo. Ma soprattutto si trovano proposte low cost, già a partire da 5 euro: accessori come cinture, cappelli, guanti ideali per un pensiero caloroso, elegante ella moda.

Abbigliamento, intimo e pigiameria uomo firmati Navigare, con taglie che arrivano fino alla 68. Per la donna, invece, tutta la linea di intimo e abbigliamento firmato Dimensione Danza. Tanti, inoltre, gli accessori e gli abbinamenti per una mise impeccabile. E nel dubbio, c’é sempre la cortesia e la preparazione del personale che sarà come consigliarvi.

Multimarca Navigare, via San Donato 24,Torino.

Telefono: 011.4375181.

Orario: 9.30-12.30, 15.30-19.30. Lunedì 15.30-19.30. Aperti anche domenica 15 e 22 dicembre con orario 10-12.30 15.30-19.