Multimarca Navigare – Tante novità per l’uomo e la donna moderna

Nato 15 anni fa nel cuore di San Donato come negozio di abbigliamento dedicato esclusivamente ai capi della Navigare uomo, oggi il Multimarca Navigare è un negozio che ha deciso di rinnovarsi e di proporre al proprio cliente quanto di meglio esiste sul mercato per vestire l’uomo dalla A alle Z in tutte le ore della sua giornata. Senza dimenticare gli accessori e gli abbinamenti. Quindi, oltre a tutti gli indumenti firmati Navigare, un’eccellenza del made in Italy con decine di anni alle spalle di onorata reputazione, nel negozio si ha una vasta scelta di tanti altri nomi di pari qualità grazie ai quali l’uomo può creare il suo outfit preferito. Un uomo elegante e sportivo allo stesso tempo quello vestito da Multimarca Navigare. Per lui, inoltre, si può scegliere una linea di scarpe sneakers e ciabatte mare che vanno a completare il ricco guardaroba. E ancora, taglie comode per uomini oversize, e tutta la linea di intimo e pigiameria firmata Navigare. E non solo. E’ stata introdotta anche una linea di intimo e pigiameria dedicata alla donna e firmata Dimensione Danza, una marca già notissima nel mondo del fitness e della danza a livello professionale che sta andando alla grande anche per quanto riguarda la sua originale collezione rivolta alla notte.

Indirizzo: via San Donato 24, Torino

Telefono: 011.4375181

Orario: 9,30-12,30; 15,30-19,30; lunedì 15,30-19,30 (chiuso la domenica)

Eccezionalmente aperto il 30 giugno per la Festa di via