Bimba acrobata come…l’uomo ragno: si arrampica sulla parete e recupera la pallina

La pallina è finita troppo in alto? E’ rimasta incastrata all’altezza del soffitto? La mamma non riesce a tirarla giù? Niente paura: ci pensa la “bimba acrobata“! Guardatela: si arrampica come…l’uomo ragno, aggrappandosi mani a piedi agli spigoli del pilastro. Un po’ di forza per tirarsi su e…il gioco è fatto. La pallina è recuperata!! Che c’è di meglio, allora, di un bel salto all’indietro per festeggiare?