Camion stracarico di fieno passa in strada a due passi dai tavolini di un bar

Se non fosse pericoloso ci sarebbe da ridere

Non capita tutti i giorni di star seduti ai tavolini di un bar e veder passare un “coso” del genere. E’ un camion che sembra letteralmente sparire sotto il peso del suo carico! Voi come lo definireste? Un…trasporto eccezionale? La scena è a dir poco particolare e se non fosse anche pericolosa – quell’automezzo che percorre la strada a passo d’uomo, grondante balle di fieno con sopra un paio di uomini seduti, fa veramente paura – ci sarebbe anche da ridere. Guardate e giudicate voi.