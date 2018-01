Cascate Niagara ghiacciate: -26 gradi su confine Usa Canada

Le temperature nella zona al confine fra Stati Uniti e Canada hanno toccato i -26 gradi il primo giorno dell’anno, la temperatura più bassa mai registrata in questo giorno, e anche in quelli successivi non sono aumentate di molto.

Come mostra questo video Instagram ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, le cascate del Niagara si sono ghiacciate offrendo ai visitatori uno spettacolo incredibile.

È stato un vortice polare a portare temperature artiche in alcune parti del Canada, inclusa la capitale, Ottawa, e altre grandi città come Toronto e Montreal.