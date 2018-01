Incidente davvero singolare all'aeroporto internazionale di Malta. Per fortuna non si registrano feriti

Incidente davvero singolare a Malta. A causa del forte vento, un aereo si è schiantato contro un muro che costeggia l’aeroporto internazionale di La Valletta.

Per fortuna non si registrano feriti. Al momento del sinistro non c’era nessuno a bordo: è stata la potenza del vento a spostare l’apparecchio, un trireattore Dassault Falcon 7X dal valore di 56 milioni di dollari, mentre era parcheggiato. Le immagini, che risalgono al 29 dicembre, hanno fatto subito il giro del web collezionando migliaia di click.