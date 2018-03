Con la sedia a rotelle sulle scale mobili: anziana cade e muore

Alla 75enne non è bastata l'amputazione della gamba per evitare il decesso

Un’anziana donna è caduta con la sua sedia a rotelle motorizzata dalle scale mobili dell’aeroporto internazionale di Portland ed è morta poco dopo in ospedale. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza si vede la donna che per sbaglioimbocca la scala mobile in discesa e precipita mentre alcuni passeggeri cercano di salvarla.

Bernice Kekona, di 75 anni, a seguito della caduta ha dovuto subire l’amputazione di una gamba, ma non c’è stato nulla da fare ed è deceduta. La sua famiglia ha denunciato la compagnia aerea Alaska Airlines per non avere assistito la donna, nonostante per lei fosse stato previsto un accompagnatore.