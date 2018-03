Paracadutisti si scontrano in volo e cadono sulla spiaggia: uno dei due muore

Due paracadutisti si scontrano a metà volo ed uno dei due muore a causa dell’impatto. Accade a Puerto Escondido nello Stato messicano di Oaxaca: i due, dopo lo scontro, atterrano sulla spiaggia. Ursula Hernandez, 47 anni, è una delle due persone coinvolte: dopo l’impatto e il volo è stata ricoverata in ospedale dove è morta poche ore dopo.

L’altro paracadutista il cui nome non è stato reso noto, dopo l’impatto è stato ricoverato e non è in pericolo di vita. Entrambi, raccontano i media locali, avevano noleggiato le attrezzature dalla stessa società che ha fatto firmare loro un documento che li scaricava da ogni responsabilità.

Il giornalista Juan Perez è una delle prime persone che hanno filmato la collisione . Perez ha dichiarato che durante le vacanze pasquali dell’anno scorso c’è stato un altro incidente simile.