Ragazzino fa la capriola a scuola e si frattura la spina dorsale

Aleksandr è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli è stata diagnosticata una frattura della spina dorsale. Per fortuna i medici sono riusciti a salvare le estremità dei nervi danneggiati sulla schiena e il ragazzo potrà tornare a vita normale dopo il ricovero. Ma prima dovrà passare due mesi sdraiato in ospedale per attendere che le cose tornino a posto.

L’insegnante di educazione fisica è stata ritenuta colpevole di quanto accaduto ed è stata licenziata, anche se i suoi colleghi sostengono che dal video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della palestra della scuola risulti che il ragazzino non ha seguito le sue istruzioni nel fare la capriola.