Tragedia in aeroporto: anziana imbocca la scala mobile con la carrozzella, cade e muore

Tragedia all’aeroporto internazionale di Portland. Un’anziana disabile è morta dopo aver imboccato per sbaglio una scala mobile in discesa con la sua sedia a rotelle.

Bernice Kekona, questo il suo nome, è precipitata giù e, come si evince dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, inutili sono risultati i tentativi di soccorso effettuati da alcuni passanti.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, subendo anche l’amputazione di una gamba. Purtroppo, però, non è bastato ed è morta dopo poco. In seguito alla scomparsa della 75enne, i familiari hanno deciso di denunciare la compagnia aerea Alaska Airlines per la mancata assistenza alla donna.