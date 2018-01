Per fortuna la giovane non è in pericolo di vita. Ha riportato, però, un grave ematoma al cranio

La trapezista di 20 anni Yulia Tikaeva perde la presa del collega e cade nel vuoto, mancando la rete di protezione.

Come mostra il filmato YouTube, la donna sbatte violentemente a terra da un’altezza di 12 metri, picchiando la testa e restando priva di conoscenza.

Subito ricoverata, la Tikaeva non è in pericolo di vita: la giovane ha però riportato un grave ematoma al cranio. I medici hanno comunque deciso di non operarla lasciando la trapezista in convalescenza.