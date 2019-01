Multisala, alloggi e una stazione. Le Gru, rivoluzione da 200 milioni

Cinema, parcheggi, appartamenti, stazione ferroviaria e ovviamente negozi. Una vera e propria rivoluzione, quella in arrivo alle Gru e che riguarderà anche la vicina area di Cascina Armano. A breve, tra via Crea e corso Tirreno, le ruspe ridisegneranno la zona tra le borgate Lesna, Quaglia e Gerbido. Un progetto da 200 milioni di euro che porterà alla nascita di un cinema da 12 sale, 2.200 posti auto, il recupero della parte aulica della Cascina, ovvero la Villa e la Cappella. Ma anche un’area food&beverage e un mix di attività di intrattenimento e showroom.

E non solo. Perché il progetto, nato in sinergia tra Comune, Rfi e shopville Le Gru, porterà ad altri importanti novità. Sono infatti previsti interventi di edilizia residenziale, con la nascita di tre palazzine dove ora c’è la “Torre Lesna”, con una grande fascia verde pubblica e mille nuovi parcheggi. E poi c’è la futura fermata della Sfm5, realizzata entro il 2023 in Borgata Quaglia. La nuova stazione sarà dotata di due marciapiedi da 250 metri attrezzati con percorsi tattili per non vedenti, pensiline, scale e ascensori che garantiranno l’accessibilità di tutte le persone dal livello strada alle banchine ferroviarie. «L’obiettivo è quello di servire oltre 13 milioni di potenziali fruitori all’anno, di cui la parte più importante sono i 12 milioni e 700mila clienti de Le Gru, abbreviando enormemente i tempi di spostamento verso il San Luigi, che passeranno da circa 50 minuti a 10 abbondanti», spiegano il sindaco Roberto Montà e l’assessore all’Urbanistica, Emanuele Gaito.

Infine c’è la stessa shopville, con un progetto di riqualificazione architettonica e funzionale (interna ed esterna) del centro commerciale. Il rinnovamento parte dalla conversione di spazi non utilizzati per poi provvedere a un restyling degli spazi interni che porterà decine di nuovi negozi, un miglioramento di viabilità interna e accessi, e la realizzazione di un parcheggio multipiano per oltre mille posti auto. «Questo grande progetto di riqualificazione – conclude Montà – porterà oltre 5 milioni di euro nelle casse comunali che verranno in parte investiti nel commercio locale e di vicinato e 300 posti di lavoro. E poi, c’è il ritorno del cinema a Grugliasco dopo anni. Questo obiettivo si realizzerà con un progetto che non sarà soltanto una semplice multisala, ma un luogo con ristorazione e opportunità di intrattenimento per bambini e famiglie».