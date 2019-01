I municipi si rifanno il look con Iren. Via ai lavori per l’energia e non solo

Entro il 2022, il vecchio e il nuovo municipio di Grugliasco saranno rimodernati e più efficienti dal punto di vista energetico. Questo grazie all’accordo stipulato con le due società di Iren, ovvero Iren Rinnovabili e Iren Smart Solutions, con un progetto misto, pubblico e privato, per un valore di oltre 4 milioni di euro.

Il progetto prevede l’anticipo da parte del privato della maggior parte dei soldi destinati all’intervento, con Palazzo Civico che in cambio pagherà un canone di concessione per 15 anni. «Con la stipula di questo contratto – afferma l’amministratore delegato di Iren Rinnovabili, Paolo Bonaretti – mettiamo a disposizione di Grugliasco l’esperienza e il know-how proprie del nostro gruppo nel campo dell’efficientamento energetico e della gestione degli edifici pubblici. Ovvero due assi portanti del nuovo piano industriale del gruppo da qui al 2023».

Tutti gli uffici verranno climatizzati grazie a un unico sistema di riscaldamento e raffreddamento. Saranno inoltre schermati in modo da poter risultare maggiormente freschi in estate e ricevere invece la luce solare in inverno. Allo stesso tempo saranno eliminate completamente le barriere architettoniche presenti e anche i servizi igienici saranno adeguati e resi accessibili ai portatori di handicap. Inoltre, per migliorare l’efficienza energetica e diminuire i consumi, verrà realizzato il cappotto esterno, saranno sostituiti i serramenti e verrà realizzato un sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore. E, come se non bastasse, avverrà anche la sostituzione di tutte le lampade, che passeranno a led con regolazione dinamica.

Nel vecchio palazzo comunale, invece, oltre alle opere previste per quello nuovo, saranno realizzati una nuova scala e un nuovo ascensore: qui arriveranno, entro due anni e mezzo, gli agenti della polizia locale. Ma le novità non finiscono qui. Perché l’accordo prevede l’installazione di un doppio impianto fotovoltaico.

«Con questo contratto che prevede l’intervento del privato abbiamo la possibilità di ottenere un duplice risultato – afferma il sindaco, Roberto Montà -. Riusciremo ad avere in tempi rapidi un edificio comunale maggiormente efficiente sia dal punto di vista dell’accessibilità per il cittadino che per i dipendenti che potranno lavorare in condizioni più confortevoli rispetto alle attuali e otterremo un risultato importante in termini di risparmio energetico e di spese per i consumi, oltre alla garanzia della manutenzione per i 15 anni di durata del contratto».