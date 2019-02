Muore a 13 anni mentre scia con la sorella. Indagati il maestro e il direttore delle piste

La procura di Aosta ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Elisa Virginie Nawell Anais Degregori, la sciatrice tredicenne morta dopo essere finita fuori pista lunedì pomeriggio a Cogne e nella giornata di oggi affiderà l’incarico per l’autopsia. Gli accertamenti spettano al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che sta raccogliendo diverse testimonianze e ha consegnato i primi atti al pm Carlo Introvigne. Indagati, al momento, Daniele Gradizzi, maestro della scuola di sci Gran Paradiso, e Denis Lanaro, il direttore delle piste. «Un atto dovuto» dicono dalla Procura.

Originaria di Nantes la giovane, che avrebbe compiuto 13 anni a marzo, da alcuni giorni era in vacanza ai piedi del Gran Paradiso con la famiglia. L’incidente durante una lezione che assieme alla sorella svolgeva con il maestro Daniele Gradizzi, della scuola sci Gran Paradiso: ha perso il controllo degli sci ed è finita fuori pista, in un punto dove ci sono parecchi alberi e anche rocce che affiorano dalla neve. Stando ai primi accertamenti, in attesa dell’autopsia, sarebbe morta praticamente sul colpo in seguito ai traumi riportati nello scontro con un albero e a nulla è valsa la protezione del casco. E’ accaduto lungo la pista 2, una “rossa” di media difficoltà, che lei – ha riferito Beppe Cuc, presidente dell’Associazione valdostana maestri di sci – conosceva per averla affrontata altre volte.

Ieri mattina sulla pista si è tenuto un sopralluogo, disposto dall’Associazione valdostana maestri di sci, cui ha preso parte anche «un nostro consulente, che poi farà una relazione», spiega Lamastra, referente dell’associazione.