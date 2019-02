Muore a 73 anni giocando a calcetto: è un ex del Torino

È morto mentre stava giocando con gli amici a calcetto all’interno del centro sportivo di via Maloneto, a Brandizzo, un uomo di 73 anni residente a Venaria Reale. Si tratta di Angelo Cappellazzo, ‘ragazzo del Filadelfia’ cresciuto nel vivaio del Torino.

L’uomo, pensionato, è andato in arresto cardiaco durante la partita. Gli stessi compagni di squadra hanno praticato il massaggio cardiaco su indicazione dell’infermiere di centrale del 118 in attesa dell’ambulanza. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sull’episodio da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso.

Cappellazzo da giovane aveva sfiorato la serie A con la maglia dei granata quando in panchina c’era Nereo Rocco. Ha poi proseguito la carriera in altre squadre di categorie minori, tra cui l’Omegna e il Legnano.