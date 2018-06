Muore a 63 anni in un incidente frontale a Casalcermelli, ferita una ragazza di 28

Un uomo di 63 anni ha perso la vita, oggi, in un incidente stradale ad Alessandria. L’auto con alla guida la vittima si è scontrata frontalmente, in via Casalcermelli, con la vettura condotta da una ragazza di 28 anni, rimasta ferita e portata in ospedale.

SBALZATO FUORI DAL MEZZO

Il malcapitato è stato sbalzato fuori dal mezzo; i vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo del personale del 118, hanno tentato inutilmente di rianimarlo. La giovane donna, che secondo quanto comunicato non è in pericolo di vita, è stata estratta dall’abitacolo. Se la caverà.