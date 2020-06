Muore all’improvviso a 52 anni. Una raccolta fondi per la figlia

L’obiettivo è coronare il suo sogno e regalare un alloggio alla figlia di 10 anni, per consentirle di avere un futuro più sereno anche se dovrà viverlo senza il suo adorato papà al fianco. Così la compagna e gli amici di Giuseppe Pagano hanno lanciato una raccolta per realizzare “Il sogno di Pino”. Pino è mancato per un arresto cardiaco giovedì 11 giugno, a 52 anni. È stato male il lunedì precedente e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il massaggio cardiaco fattogli dal figlio della sua compagna Micaela Pittavino, però, gli ha almeno permesso di donare gli organi e i tessuti: «È stata una scelta difficile, ma era una persona generosa e l’avrebbe approvato» racconta Micaela, che ha firmato il documento.

