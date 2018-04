Muore in ospedale a 82 anni: i parenti donano i suoi organi

RIVOLI Il grazie dell'Asl: «Una nuova opportunità di vita per tante persone sofferenti»

Donare gli organi per salvare altre vite. Un gesto generoso, lungimirante e nobile come quello che hanno voluto compiere i famigliari di una donna di 82 anni di Val della Torre, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Rivoli martedì 3 aprile, in seguito a una emorragia cerebrale, e morta nella tarda mattinata di venerdì 6 aprile.

Tre giorni circondata dall’affetto dei suoi cari che poi hanno dovuto arrendersi all’evidenza: nonostante gli sforzi dei medici, per lei ormai non c’era nulla da fare. Ma in qualche modo avrebbe potuto continuare a vivere, con un gesto di solidarietà che ha permesso ad altri malati di avere nuova speranza. I parenti hanno così acconsentito alla donazione degli organi e, nonostante l’età avanzata della donatrice, i chirurghi sono riusciti a prelevare i due reni e il fegato dell’anziana.

Un intervento durato molte ore e che ha visto in sala operatoria medici, infermieri ed operatori socio sanitari dell’ospedale di Rivoli e i colleghi dell’ospedale Molinette-Città della Salute di Torino, dove poi sono stati “dirottati” gli organi per i successivi trapianti, avvenuti già nella giornata di sabato. Al momento c’è massimo riserbo sull’esito dei trapianti avvenuti nell’ospedale torinese.

«Si è data una speranza a diverse persone che erano in attesa di un trapianto – commenta Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3 – Merito del nobile gesto compiuto dai familiari di questa paziente, che hanno fortemente voluto donare gli organi. Un ringraziamento sentito e profondo va anche a tutto il personale delle equipe di sala operatoria e rianimazione dell’ospedale di Rivoli, che hanno profuso il loro impegno per portare a termine il prelievo».

La stessa Asl To3 ha nuovamente lanciato l’appello a diffondere la cultura della solidarietà e della donazione: «Nella certezza che il dolore per la perdita subita sarà almeno in parte alleviato dalla consapevolezza di aver offerto una nuova opportunità di vita a tante persone sofferenti».