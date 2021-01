Muore nella culla a venti giorni, mamma e papà positivi al Covid

Un neonato di soli 20 giorni è deceduto per cause in fase di accertamento, mentre si trovava nella culla. Entrambi i genitori sono positivi al Covid. Dall’Asl Cuneo2 confermano la notizia, ma non diffondono ulteriori particolari sulla vicenda accaduta nella mattinata di ieri a Narzole.

«Allo stato dei fatti – spiegano all’Asl – non si può affermare che il decesso sia avvenuto per coronavirus. Sono in corso esami per stabilirlo e sarà eseguita anche l’autopsia». La morte bianca in culla potrebbe essere la spiegazione più ovvia, se non fosse per la positività (peraltro asintomatica) di entrambi i genitori.

In ogni caso, il fratellino, gemello della vittima, sembra essere in buone condizioni di salute e la morte del neonato rimane senza una evidente spiegazione.

