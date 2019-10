Muore per una rinoplastica. L’équipe medica è indagata

Un intervento di routine, una rinoplastica e tonsillectomia in anestesia totale all’ospedale di Rivoli. Un’operazione apparentemente riuscita, un decorso nelle prime ore normale. Poi, circa otto ore dopo essere uscito dalla camera operatoria, l’improvviso tracollo, con un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Così è morto giovedì scorso Carlo Vallò, 40 anni e padre di tre figli. E ieri pomeriggio, il sostituto procuratore Giovanni Caspani, che già aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo, ha iscritto i nomi dei tre componenti dell’équipe che hanno effettuato l’operazione. Contestualmente, è stata disposta l’autopsia che dovrebbe chiarire le cause di una tragedia che, al momento, sembra non avere una spiegazione chiara.

