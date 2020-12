Muore schiacciato sotto gli occhi della moglie: voleva riparare il cancello ghiacciato

Tragedia, questa mattina a Lamporo, piccolo comune del Vercellese dove un pensionato di 85 anni ha perso la vita, schiacciato dal cancello di casa che stava cercando di riparare dopo che l’abbondante nevicata ne aveva bloccato il meccanismo di scorrimento.

TRAGEDIA SOTTO GLI OCCHI DELLA MOGLIE

L’uomo, cercando di sbloccare il meccanismo, ha strattonato con forza il cancello, che è uscito dalle guide e gli è caduto addosso, uccidendolo sotto gli occhi della moglie che ha assistito alla tragedia.

INUTILE L’INTERVENTO DEI SOCCORSI

E’ stata la donna ad allertare i soccorsi. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del locale distaccamento dell’Arma.