Muore titolare, ditta abbandonata. I dipendenti sono senza stipendio

I quindici dipendenti hanno ricevuto una telefonata improvvisa, il 25 agosto: «Il titolare è morto. Domani non venite a lavorare». È la situazione paradossale in cui si trovano da allora i lavoratori della Lgb, azienda tessile della frazione chierese di Pessione.

Il 10 agosto, in contemporanea con la chiusura per ferie della fabbrica, Salvatore Bastone è morto a 67 anni dopo una lunga malattia. L’imprenditore, fondatore dell’azienda nel 1997, era amministratore unico, legale rappresentante e socio di maggioranza della ditta. La figlia Barbara, anche lei dipendente, ha rinunciato all’eredità e a quel punto si è creato un vuoto normativo: non c’era più un socio di maggioranza e i cinque soci di minoranza non potevano prendere decisioni formali sul futuro della società. Né prendersi responsabilità sui dipendenti, sui conti, sugli eventuali infortuni nello stabilimento (che è in affitto). Quindi hanno deciso di chiudere tutto il giorno prima del ritorno dalle ferie: hanno avvisato i lavoratori per telefono e li hanno lasciati a casa senza prendere altri provvedimenti ufficiali.

Al momento la Lgb ha bloccato la produzione ma formalmente è ancora attiva. E i suoi quindici dipendenti sono in un “limbo”: «In teoria siamo ancora assunti a tempo indeterminato – spiega uno dei lavoratori, che chiede di rimanere anonimo – Non possiamo neanche chiedere il sussidio di disoccupazione. Adesso abbiamo deciso di uscire allo scoperto per far conoscere la nostra storia assurda».

Ci sono famiglie con due figli e il mutuo che tirano avanti grazie a altri stipendi o altri sussidi da quasi due mesi: «È triste dire sempre di no quando un bambino chiede un giocattolo». E chissà per quanto dovranno continuare così: «A giorni presenterò l’istanza al Tribunale per chiedere la nomina di un commissario liquidatore – comunica Andrea Stocco, l’avvocato che sta assistendo la società in questa fase delicata – Sarà lui a decidere se far ripartire la produzione, vendere i macchinari o sancire il fallimento. È un peccato perché parliamo di un’azienda familiare, dove Bastone ha pensato pochissimo ai profitti e tanto a chi ci lavorava».