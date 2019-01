Muore sotto un treno a 19 anni dopo il Capodanno con gli amici

Aveva appena passato il Capodanno con i suoi amici, arrivando in Piemonte per qualche giorno, lontano dalla sua famiglia. Ma ieri, attorno a mezzogiorno, è andato a Quincinetto, nella zona dove passa la linea ferroviaria Aosta-Ivrea-Chivasso, ha atteso l’arrivo del treno e si è buttato. A perdere la vita è un ragazzo di 19 anni, residente in Liguria, travolto ed ucciso dal treno regionale “4016” che da Aosta stava dirigendosi verso Ivrea. Inutili i soccorsi da parte del 118, chiamati d’urgenza dallo stesso macchinista: tutto è risultato vano. Sul posto anche l’autorità giudiziaria, la polizia ferroviaria, i carabinieri e i tecnici di Reti Ferrovie Italiane.

Le indagini sul gesto del giovane sono ancora in corso. Gli inquirenti hanno sentito gli amici per capire se il 19enne avesse manifestato, in questi giorni o in precedenza, l’intenzione di farla finita con la vita. Gli inquirenti stanno scandagliando il cellulare e il computer alla ricerca di qualche traccia che possa fare chiarezza in merito.

Fino alle 15.15 è rimasta sospesa la circolazione fra Pont Saint Martin e Settimo Tavagnasco. I cento viaggiatori presenti a bordo del treno sono stati fatti scendere e hanno proseguito il viaggio con gli autobus messi a disposizione da Trenitalia.

Contestualmente è stato attivato l’autoservizio sostitutivo fra Pont Saint Martin e Ivrea. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, la situazione è tornata alla normalità attorno alle 15. In tutto questo lasso di tempo, si sono registrati diversi problemi al traffico ferroviario. Quattro treni regionali hanno subito rallentamenti fino a 20 minuti. Altri tre regionali sono stati cancellati e altri 6 parzialmente cancellati nella tratta fra Pont Saint Martin e Ivrea.