Murales e disegni sulle serrande. «Così può rinascere via Sacchi»

Impazza la moda di decorare le serrande dei negozi con disegni che rappresentino le diverse attività svolte. Seguendo il trend, murales e colori sono alla base della nuova idea di riqualificazione portata avanti dall’associazione “Rilanciamo via Sacchi”, su stimolo del progetto portato avanti con successo in via Barbaroux.

«Ci piacerebbe cercare di attivare un collaborazione con ragazzi e scuole – ha spiegato la presidente dell’associazione Laura Porporato -. Vogliamo portare avanti un progetto strutturato di tipo culturale, non un’attività estemporanea». L’iniziativa andrebbe a incidere, in particolar modo, sulle serrande delle tante attività che negli ultimi anni hanno chiuso i battenti. «Stiamo cercando di riportare a “livello zero” lo stato degli immobili, per allinearli sullo stesso livello di decoro – ha aggiunto Porporato – .Alcuni condomini si sono già resi disponibili a collaborare in questo senso. Dopodiché, potremo procedere con le decorazioni». Se i proprietari degli stabili abbandonati daranno il loro parere favorevole, sarà possibile intervenire anche sulle attività ormai abbandonate che, di conseguenza, sono quelle che hanno la serrande perennemente abbassate.

Contemporaneamente, una coppia di artisti si sta facendo strada in città per la loro attività, che usa le serrande come fossero tele. «L’idea è quella di ravvivare i quartieri di Torino – spiega Claudia De Caro che, insieme al futuro marito Francesco Rosina, da circa due anni si cimenta in questa particolare forma d’arte -. Ci piacerebbe che torinesi e turisti camminando tra le vie della città possano guardare qualcosa di bello». I due porteranno avanti un progetto analogo anche per le vie di Collegno, dal titolo parlante “Serrande d’Artista”.