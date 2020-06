Muratore ceduto all’Atalanta: alla Juve vanno 7 milioni

Accordo raggiunto con l’Atalanta per la cessione, a titolo definitivo, di Simone Muratore. Lo comunica la Juventus specificando che il passaggio del centrocampista cuneese in nerazzurro avviene a fronte di un corrispettivo di 7 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, specifica ancora il club di Vinovo, genera un effetto economico positivo di circa 6,8 milioni di euro, al netto degli oneri accessori.