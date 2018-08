Muretti imbrattati, fontane ko. «I giochi antidoto al degrado»

Il nuovo parco Di Vittorio di zona Lingotto vedrà la luce nei prossimi giorni con la nascita dell’area giochi più grande di Torino. Ma a preoccupare, almeno per ora, è il presente. Dai muri imbrattati passando per i cartelli danneggiati e la fontana spenta. Ad essere partiti, fino ad oggi, sono solo i lavori di riqualificazione dell’area giochi, lato via Bachi. «Mentre l’altro spazio giochi, verso via Pio VII è stato rimosso – spiega il vicepresidente della circoscrizione Otto, Massimiliano Miano -. Abbiamo utilizzato 140mila euro per realizzare l’area più grande di Torino e siamo sicuri che il quartiere ne beneficerà». Al suo interno ci saranno 17 attrazioni, per una fascia d’età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Resta ancora in sospeso, invece, l’abbattimento delle strutture in paramano, imbrattate dai vandali. E trasformate anche in un vespasiano. «Ma servono risorse straordinarie» continua Miano. Mistero anche sul futuro della vecchia fontana, ormai chiusa da anni per risparmio energetico. Mentre muraglioni, ponticelli e cartelli mostrano chiaramente i segni dell’abbandono e dei raid vandalici. I residenti della circoscrizione Otto, però, non mancano di segnalare problemi. «Al centro del parco c’è una transenna rotta – racconta Luigi, al parco con il figlio – e un po’ più di pulizia sarebbe anche gradita». C’è chi si lamenta anche per i via vai notturni. «Quando cala il buio c’è il problema prostitute. Non sostano al parco, è vero, ma tutto intorno – specie in via Vigliani – ne è pieno». Il Di Vittorio verrà rimesso in sesto con un finanziamento pari a 720mila euro. «Siamo convinti – assicura Miano – che i giochi saranno un eccellente antidoto al degrado del quartiere».