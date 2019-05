I muri del nido ostaggio dei tag. La pulizia affidata ai pensionati

I cittadini si sono ripresi il loro quartiere. Partendo da una delle azioni più semplici ma sempre molto efficaci, cioè pulendo i muri delle loro vie, imbrattati da anni. Lo hanno fatto di buon’ora i “vanchigliesi”, che si sono dati appuntamento a partire dalle 8 per dare una risistemata agli ambienti esterni delle scuole pubbliche di via Cesare Balbo. Muri che erano pieni di tag e orribili graffiti, come purtroppo capita in tante altre zone della città per via degli atti di vandalismo. E così ci hanno pensato gli abitanti, sia i giovani che gli anziani, numerosi e volenterosi a lavorare con vernici e pennelli – approfittando anche del tempo clemente – per restituire decoro ai muri del nido d’infanzia di via Balbo.

E lo stesso è stato fatto con le panchine della piazzetta, da sempre famose per i loro colori sgargianti ma ultimamente piene di scritte. Un’iniziativa partita dal basso, da quei residenti che volevano fare qualcosa per dare una svolta in positivo al loro amato borgo, e che si è svolta con la collaborazione del Tavolo di Progettazione Civica comunale e di Torino Spazio Pubblico. Giornata di pulizia che però era solamente una piccola parte dei tanti eventi di “Sei con noi per Vanchiglia”, un progetto che ha preso il via lo scorso 6 maggio grazie all’impegno dei residenti e alla disponibilità di molte realtà presenti da anni nel quartiere Vanchiglia. Un progetto al cui interno hanno trovato spazio diversi laboratori popolari, dallo sport alla panificazione per arrivare alla fotografia e ai balli.

Laboratori a offerta libera, ma il cui ricavato aveva un nobile scopo in quanto è stato appunto destinato alla rigenerazione dei vecchi arredi del quartiere, come la giornata di pulizia di sabato. Un gesto molto apprezzato da tutto il quartiere e che, si spera, possa servire da esempio per tutte quelle persone che vogliono fare qualcosa per ridare vita agli spazi comuni degradati.