Muri scrostati e negozi chiusi. «I portici sono abbandonati»

I clochard e i nomadi che chiedono l’elemosina agli angoli delle strade, i muri preda delle scritte e scrostati. A pezzi, persino a due passi dalla nuova stazione. E poi quei negozi chiusi che tanto male fanno al borgo San Secondo, troppi quelli con le scritte “vendesi” o “affittasi”. Il sopralluogo convocato ieri mattina da Palazzo Civico sotto i portici di via Sacchi e corso Vittorio Emanuele II non ha fatto altro che ribadire vecchie problematiche, conosciute ai più. I progetti di rilancio – vedi quello legato ai mercatini – continuano a essere una chimera. E i risultati non arrivano.

«L’aria che si respira da queste parti è davvero pessima – spiega il capogruppo dei Moderati in consiglio comunale, Silvio Magliano -. Questi portici avrebbero davvero bisogno di un massiccio restyling e non di interventi tampone. Anche se è tutto il circondario a soffrire». Non va meglio nemmeno nelle vie adiacenti la stazione di Porta Nuova. Tra le vie Magenta, Massena e San Secondo – in particolare – dove l’associazione commercianti ha presentato il lungo elenco delle criticità ai consiglieri comunali presenti.

«C’è un palo che sta cadendo – spiega il presidente, Alfredo Orto -. Sono mesi che lo segnaliamo. Senza contare la questione marciapiedi, cadono a pezzi e non bastano i cartelli inseriti dall’amministrazione a cancellare il disagio». Per quanto riguarda la sicurezza la zona, da un anno, viene controllata periodicamente dagli agenti della polizia municipale e dal pattuglione interforze. Ma la sicurezza resta un problema. Con i tossici che si bucano tra le auto in sosta, soprattutto quando fa buio. Un disagio che si riflette anche nella vita dei negozi, con molte attività che in questi anni sono state costrette ad abbassare la serranda. E che raramente sono state sostituite. «Aspettiamo ancora gli interventi promessi – puntualizzano i cittadini -. Questo quartiere continua ad avere due facce: una di giorno e una di sera. Ed entrambe andrebbero riviste».