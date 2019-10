“Muri virtuali – Muri culturali”, la città che non vediamo nelle foto di Elena Perlino e Andrea Ciprelli

La mostra fotografica “Muri virtuali – Muri culturali” a cura della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci si colloca nell’ambito del progetto integrato del Polo del ‘900, “Berlino 89. Muri di ieri, muri di oggi”, coordinato dall’Istituto Salvemini e dedicato al trentennale della caduta del Muro di Berlino. La mostra promuove la conoscenza di comunità molto presenti nel nostro paese, ma di cui di fatto non conosciamo usi, caratteri, condizioni di vita.

Attraverso le fotografie di Elena Perlino e Andrea Ciprelli si mostrerà la realtà quotidiana di due comunità “altre” che vivono accanto a noi e che tendiamo a ignorare, quando non a escludere e disprezzare: la comunità musulmana e quella dei Rom. La conoscenza reciproca è la strada maestra per l’integrazione tra culture, per la convivenza pacifica e per la stabilità fra i popoli. In un momento in cui emergono sentimenti diffusi di diffidenza verso l’altro, il diverso, si avverte un fortissimo bisogno di abbattere i muri dei nostri stereotipi.

“Maktoub: Islam d’Italia” di Elena Perlino indaga il quotidiano dei musulmani nella sfera pubblica e privata, il rapporto tra prime e seconde generazioni, la vita lavorativa, il ruolo della donna e le tradizioni islamiche. Ogni scatto è una storia, un percorso, una vita, un viaggio di cui l’Italia è solo un approdo o una tappa di un percorso incompiuto.

“Tra i Rom” con lo sguardo di Andrea Ciprelli, fornisce allo spettatore una visione diversa di una realtà nascosta ai più. Il suo è un racconto per immagini che va contro ogni stereotipo e facile giudizio sulla cultura Rom. Privo di pregiudizi, supera i confini culturali con l’intenzione di mostrare un volto dell’emarginazione. Il risultato è il ritratto partecipato di una comunità.

L’appuntamento, dunque, è presso la Galleria delle Immagini, Polo del ‘900, a Palazzo San Celso in Corso Valdocco 4/A, per tutto il periodo che va dal 5 al 27 ottobre. L’inaugurazione è stata celebrata in mattinata con un aperitivo offerto da Nurah Cafè.