Muscoli e neuroni

Nello sport l’importante è vincere lealmente, anche se De Coubertin ha detto che è più importante partecipare. La partecipazione serve solo a garantire al più forte un lotto di competitori credibili sui cui emergere. Lo sport, insomma, è più “onesto” e meritocratico. I più forti avanzano, i più deboli restano indietro. Chi perde paga, come sanno bene tutti gli allenatori, non solo di calcio. E se qualcuno dicesse che gli uomini sono più adatti allo sport delle donne, nessuno ci troverebbe da ridire. Hanno un fisico diverso. Ma se dal fisico passiamo al cervello (che anche lui è fisico) e se qualcuno osa dire che quello delle donne è diverso da quello degli uomini, guai! È un lurido sessista. Lo ha fatto il fisico dell’Università di Pisa Alessandro Strumia, sostenendo in una conferenza al Cern che gli uomini si interessano di più alle «cose» e le donne alle «persone», e per questo i primi sono più numerosi nelle professioni a sfondo scientifico e le seconde in quelle umanistiche, dove il confine vero/falso giusto/sbagliato è più sfumato. Secondo Strumia è possibile che esistano differenze tra il cervello degli uomini (più portati a «sistematizzare») e delle donne (più dotate nell’«empatia»), diversità a suo avviso influenzate dai livelli di testosterone prenatale. Una tesi magari contestabile, ma non tale da scatenare l’iradiddio. Invece, apriti cielo! Come Lawrence Summers, il presidente di Harvard che nel 2005 perse il posto dopo avere affermato che le donne hanno minore successo nelle carriere scientifiche per differenze innate legate al sesso, Strumia è stato subito sospeso dal Cern e deferito alla commissione etica dell’ateneo pisano. Viva sempre lo sport.

