Musei gratis e tante iniziative. La Festa della donna? E’ qui

I musei, le discoteche, i centri commerciali, le piazze: è qui che abiterà la Festa della donna e per l’altra metà del cielo venerdì prossimo sarà un ventaglio di proposte tra cui scegliere per celebrare al meglio la giornata a lei dedicata. A partire dall’ingresso gratuito o a prezzi ridotti nei musei.

Musei

Ingresso libero l’8 marzo per tutte le donne alla Gam, a Palazzo Madama e al Museo d’Arte Orientale con visite guidate a tema. L’offerta è valida sia per le collezioni permanenti sia per le mostre in corso. Rimane esclusa solo la mostra “I macchiaioli” alla Gam, ma le donne che la visiteranno riceveranno in omaggio un ingresso per la mostra di Palazzo Madama per tutto il periodo dell’esposizione. Ingresso gratuito anche al Museo Egizio e visita guidata per riscoprire la vita delle donne nella terra del Nilo all’epoca dei Faraoni dalla quotidianità fino alla sfera funeraria. Libero accesso, non solo alle donne ma a tutti, ai Musei Reali e negli altri musei statali del territorio, Cappella della Sindone, Palazzo Carignano e Villa della Regina. La Festa della donna, infatti, viene a cadere nella “Settimana dei musei”, promossa dal ministero dei Beni culturali. In programma visite guidate a tema femminile a Palazzo Reale e alla Galleria Sabauda. Ingresso libero per le donne anche al Museo della Frutta e al Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso, mentre è ridotto a 5 euro il prezzo del biglietto per il Museo Nazionale. Se il Museo Storico Reale Mutua festeggia tutte le donne con Alice Basso e le Soundscape 2.0 che interpreteranno con parole e musica il racconto “Signorina Bertero dattilografa” (ingresso gratuito fino a esaurimento posti), il Planetario di Torino organizza per l’8 marzo una conferenza-spettacolo per far conoscere meglio il contributo dato alla scienza dalle donne.

Varie

Il centro commerciale Le Gru si tinge di rosa e in occasione della Festa della Donna ospita diverse attività pensate per regalare alle sue visitatrici tre giornate, da venerdì a domenica prossima, di sport e benessere tra lezioni di yoga, nuovi make up e rilassanti massaggi alle mani. Per la Giornata internazionale della donna la Città di Torino organizza domani, presso gli spazi del Polo del ‘900, l’incontro dal titolo “Che genere di diritti?” e nel pomeriggio in via Corte d’Appello 16 la tavola rotonda “DeGeneriamo? Scenari sulla cultura di Genere in Europa”. Sempre domani in piazza Castello prende vita l’iniziativa “Monumentale dimenticanza”, realizzata da Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile, un progetto di foundrasing per finanziare l’educazione contro la violenza di genere attraverso la Venerdì, poi, “Aperitivo in movimento” con l’associazione Rete delle donne

La notte

Per la generazione over 30 il Bamboo club di corso Moncalieri 145 si fa in tre e propone tre sale con tre musiche diverse: musica commerciale & revival nella Sala Grande; salsa, bachata, merengue & raggaeton nella Sala Latina e house & tech house nella Chakra Room. Omaggio donna dopo le 23 e prima della discoteca cena o apericena a scelta.