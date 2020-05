MUSEI REALI. Biblioteca sold out aspettando Leonardo

Già tutte sold out le prenotazioni per questa settimana alla Biblioteca Reale di Torino che ieri ha riaperto i battenti al pubblico con orario provvisorio 9-13,30. «Avevamo avuto molte richieste dai ricercatori e adesso le stiamo smaltendo – spiega la direttrice Giuseppina Mussari -. Ora, predisporremo le visite per le prossime prenotazioni da farsi con almeno 24 ore di anticipo, considerando che per motivi di sicurezza i documenti consultati saranno messi in quarantena per dieci giorni». Una partenza con il botto, dunque, per i Musei Reali dopo il lungo lockdown dovuto all’emergenza coronavirus. Il che fa ben sperare anche per le prossime riaperture: il 2 giugno Palazzo Reale con l’Armeria, la Cappella della Sindone, il primo piano della Galleria Sabauda, che in autunno si dedicherà alle celebrazioni per Raffaello, e il settore Torino del Museo di Antichità; nella seconda metà di giugno ulteriori percorsi speciali attraverso il Palazzo e l’Armeria Reale, la Cappella della Sindone, l’Appartamento della Regina Elena e le Cucine Reali».

