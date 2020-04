«Tra musei Vaticani e libri». L’isolamento di De Silvestri

Lorenzo De Silvestri ha aperto le porte di casa e ha svelato come sta passando il suo isolamento forzato. «Mi alleno tutti i giorni – ha dichiarato l’esterno del Toro – ma non trascuro i miei hobby: leggo e visito musei, in questo periodo sono tanti i luoghi d’arte che permettono le visite a distanza». Dov’è andato il giocatore granata? «L’altro giorno sono stato ai Musei Vaticani, è tra i miei preferiti – ha continuato ai microfoni di Sky Sport – ed era un po’ di tempo che non andavo: mi sono fatto una promessa, appena finisce l’emergenza andrò a Roma a rivederli dal vivo». E poi i libri, tanti, come ha postato sui social: molti a tema sportivo, come la biografia Roger Federer.

