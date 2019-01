Museo del Cinema, visitatori in calo nel 2018: 55mila biglietti in meno rispetto al 2017

Visitatori in calo al Museo Nazionale del Cinema di Torino nel 2018. Totalizzate 649.939 presenze, il 7,7% in meno rispetto al 2017. La diminuzione (55mila biglietti in meno) è in parte causata dal fermo dell’ascensore panoramico per manutenzione nei mesi di settembre e ottobre, che ha comportato la perdita di almeno 25.000 visitatori.

Resta comunque un saldo negativo di circa 30.000 presenze (4%), distribuite tra gennaio e ottobre, mentre la tendenza si inverte nei mesi di novembre e dicembre, grazie anche all’esposizione della “Vespa” di Nanni Moretti in Caro diario e dell’”Omaggio a Marilyn Monroe”, attualmente in corso: una delle grandi attrazioni del periodo natalizio.

Positivo il saldo degli incassi, che passano da 4.611.737 euro nel 2017 a 4.762.285 euro nel 2018, con un aumento del 3,3%.