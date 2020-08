Museo egizio di Torino: 20mila visitatori nei primi 15 giorni di agosto

Il Museo egizio di Torino ha registrato circa 20mila ingressi nelle prime due settimane del mese di agosto. Il tutto esaurito si è, invece, registrato nella settimana di Ferragosto.

Il Museo ha nuovamente introdotto l’orario ordinario, aprendo le sue stanze sette giorni su sette.

Un dato davvero molto positivo, nonostante i ridotti flussi turistici che si sono registrati in tutta la città di Torino e le norme di sicurezza imposte per visitare senza rischi il Museo. Da sottolineare anche l’apprezzamento per il Family Ticket, recentemente introdotto e che è stato acquistato da oltre il 20% dei visitatori.

“Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati finora, che confermano la nostra scelta di tornare a un orario di apertura più ampio – dichiara Christian Greco, direttore del Museo Egizio – Siamo anche profondamente grati pubblico, che continua a venirci a trovare, numeroso ma in condizioni di assoluta sicurezza, sia dall’Italia sia in parte dall’estero: per questo abbiamo deciso di adottare l’orario ordinario anche per il mese di settembre, per continuare a garantire l’accessibilità di un patrimonio che appartiene a tutti”.