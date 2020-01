Il museo di radio e televisione: in via Verdi viaggio nella storia

Apertura straordinaria per lo spazio espositivo Rai che si è rifatto il look

Era il 3 gennaio 1954 quando la “signorina buonasera” per eccellenza, l’annunciatrice Fulvia Colombo, comunicò, dagli studi di Milano, l’avvio del regolare servizio di trasmissioni televisive a cura della Rai-Radiotelevisione Italiana. Da quel giorno, la fruizione dei contenuti culturali e di informazione mutò radicalmente, rendendo quel curioso oggetto dalla forma squadrata, la televisione, un elemento irrinunciabile nelle case degli italiani, dei quali divenne, nel corso dei decenni, specchio e veicolo di identificazione.

Un percorso lungo 66 anni che, da oggi a lunedì 6 gennaio, verrà celebrato proprio da una delle aree più importanti della sede torinese del Centro di produzione Rai: il Museo della Radio e della Televisione Rai di via Verdi 16, ora completamente rinnovato nei contenuti, nella scenografia e negli spazi (con l’innovativo “La tua esperienza al Museo”). L’apertura straordinaria, infatti, consentirà di ripercorrere la genesi e i mutamenti del mondo delle comunicazioni radiotelevisive, in un viaggio tra passato e futuro che racconterà il rivoluzionario passaggio dalla tv analogica a quella digitale e permetterà di rivivere gli sviluppi della Rai mediante quattro apparecchi televisivi di epoche differenti, a disposizione del pubblico.

Un itinerario in cui saranno, inoltre, coinvolti anche i bambini, i quali diverranno i protagonisti di coinvolgenti visite guidate alla scoperta dei segreti e delle curiosità della televisione, di cui potranno ammirarne gli studi torinesi, in compagnia di una Befana e di un Elfo, giocando a essere conduttori, giornalisti e cameraman (con la possibilità di vincere un “trucco e parrucco” realizzato appositamente per loro).

A impreziosire il nuovo allestimento vi sarà, infine, una mostra temporanea con apparati di riproduzione risalenti agli anni ‘60 e ‘70 (a cura dell’Associazione Italiana Radio d’Epoca) e gli spazi dedicati al Centro Ricerche Rai, a RaiPlay e all’accessibilità (ingresso gratuito in orario 11-19). E per chi desidera approfondire la fame di cultura, domani sarà possibile approfittare, poi, dell’iniziativa “Musei gratis”, che, in occasione della prima domenica del mese, consentirà di visitare gratuitamente: l’Armeria Reale, Palazzo Reale, Palazzo Carignano, la Villa della Regina, la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità, la Cappella della Sindone e la Fondazione Merz.